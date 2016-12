Grande distribuzione, lavoratori in sciopero Camusso: "Niente shopping per solidarietà"

Manifestazione a Milano - I lavoratori che protestano per chiedere il contratto sono scesi in piazza a Milano, sfilando per le vie del centro, dove sono arrivati in 10-15mila secondo gli organizzatori per chiedere un aumento lordo in busta paga di 85 euro mensili.



Camusso: "Incivile un altro Natale senza contratto" - Al termine del corteo è intervenuta la Camusso per chiedere al presidente di Federdistribuzione "dove è la civiltà di chi non rinnova i contratti di lavoro e se sia possibile passare ancora una volta il Natale senza contratto". E ha chiuso il suo discorso affermando che "ci piacerebbe trovare sotto l'albero il contratto. Non sappiamo se sarà così ma continueremo insieme, Cgil, Cisl e Uil, perché il contratto lo vogliamo".



La Camusso ha ribadito che la rivendicazione dei lavoratori della grande distribuzione è per un aumento di 85 euro mensili "perché questo è l'ammontare del contratto che abbiamo firmato con Confcommercio nei mesi scorsi". Mentre i sindacati si fanno dunque "carico di un andamento unitario del settore, una delle ragioni per cui non si rinnova il contratto è una lite tra le associazioni di impresa che essendosi divise vogliono scaricare le loro divisioni sui lavoratori".