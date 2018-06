Governo, Standard & Poor's: da nomina no effetti su rating Italia

"La nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano" del Paese. Lo afferma Standard & Poor's in una nota, spiegando che la prossima settimana il governo dovrebbe ottenere la fiducia dal Parlamento senza problemi. Tuttavia l'agenzia di rating sottolinea che "al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo".