Governo, spread Btp-Bund apre in netto calo a 190 punti

Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. Intanto prosegue la situazione di incertezza politica: in mattinata l'economista Carlo Cottarelli salirà al Quirinale per ricevere dal Presidente della Repubblica il mandato a formare il governo "neutrale" che traghetterà il Paese verso le urne.