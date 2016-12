Governo: no nuove licenze slot

Nella legge di stabilità non è prevista nessuna nuova licenza per le slot machine, ma l'esatto contrario: le licenze in scadenza per una serie di giochi vengono messe a gara, invece di venire semplicemente prorogate, permettendo un incasso per lo Stato di 500 milioni di euro. Lo affermano fonti di governo replicando alle denunce di M5S e Lega.