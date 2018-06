Governo Cottarelli, lo spread sale a 230 punti base

Lo spread tra Btp e Bund sfonda anche la soglia dei 230 punti base, un valore che non si vedeva da gennaio del 2014, dopo che Forza Italia ha dichiarato che non sosterrà un esecutivo guidato da Cottarelli. Il rendimento del decennale del Tesoro è in rialzo al 2,59%. Pesante anche Piazza Affari, con l'Ftse Mib che perde quasi il 2%