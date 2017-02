Governo al lavoro per "manovrina" correttiva richiesta da Bruxelles

Mentre la Commissione europea sta per rendere note le nuove previsioni di crescita per l'Italia e gli altri Paesi europei, il governo lavora alla definizione delle misure per la "manovrina" correttiva chiesta da Bruxelles. Per centrare l'obiettivo dei 3,4 miliardi sta valutando tutte le opzioni che consentano di scongiurare aumenti di tasse. Sul fronte delle accise i ritocchi potrebbero alla fine concretizzarsi solo sui tabacchi.