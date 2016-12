Google verso il sorpasso su Apple

Nella battaglia per la conquista del primato finanziario Google potrebbe presto superare Apple. Secondo il Wall Street Journal, infatti, a separare i due colossi ci sono solo 15 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. A far tremare Google è però Facebook, che nel campo del mercato della pubblicità digitale mobile ha compiuto passi da gigante. E proprio la pubblicità sarà il termometro per valutare, lunedì, la trimestrale di Google.