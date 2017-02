Google brand di maggior valore al mondo: 109,5 mld dollari nel 2017

La classifica - A spartirsi molte delle prime posizioni della classifica ci sono marchi di smartphone e new economy: a completare il podio, come terzo brand più prestigioso c'è Amazon con un valore di 106,4 miliardi di dollari, in crescita del 53%. Seguono At&t (+45% a 87,01 miliardi), Microsoft (+13% a 76,3 miliardi), i sudcoreani di Samsung (+13% a 66,2 miliardi), Verizon (+4% a 65,8 miliardi), Walmart (+16% a 62,5 miliardi), Facebook (+82% a 61,9 miliardi) e i cinesi di Icbc (+32% a 47,8 miliardi).



I marchi italiani - E i marchi italiani? Per trovare brand di casa nostra nelle prime dieci posizioni dobbiamo spostarci sulla classifica non di quelli di maggior valore ma di quelli più forti: Lego ha strappato la prima posizione a Disney, che è scivolato in sesta; seguono la stessa Google, quindi Nike, e al quarto posto c'è Ferrari.