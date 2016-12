Good banks, l'Ue approva l'estensione del processo di vendita

La Commissione europea ha autorizzato un'estensione del processo di vendita delle quattro good banks Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Carife e Nuova Carichieti. In una nota viene spiegato che "il processo di vendita mira a massimizzare il valore delle quattro banche, minimizzando i costi per i contribuenti e assicurando che non diventino necessari nuovi aiuti di Stato", e quindi la decisione è "in linea con le regole Ue".