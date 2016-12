Goldman Sachs: "Se vince il No a rischio le banche più deboli"

Il referendum italiano costituisce "un rischio materiale per le previsioni di crescita" del nostro Paese. L'allarme è stato lanciato da Goldman Sachs nel suo Outlook sull'Europa in cui si afferma che la vittoria del No "ostacolerebbe gli sforzi per ricapitalizzare le banche italiane più deboli, un processo che è già stato con ogni probabilità posticipato al 2017".