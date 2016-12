Gli italiani producono sempre meno rifuti, ma le tariffe salgono: Roma è la città più cara

"C'è qualcosa che non va - denuncia il presidente dell'associazione, Giorgio Merletti -. Le tariffe dei servizi erogati da soggetti pubblici devono rispettare il mercato e non possono essere una variabile indipendente, troppo spesso utilizzata per fare cassa e mettere a posto i guasti di una cattiva gestione".



Non sono solo i romani a ritenersi insoddisfatti. A Palermo le cose vanno persino peggio. Si ritiene infatti soddisfatto del servizio solo il 7% dei cittadini.



Il rapporto stilato dalla Confederazione è allarmante: l'igiene urbana è costata alle tasche di famiglie e imprenditori italiani, nel 2014, in media 167,80 euro a testa, in totale 10,2 miliardi di euro. E siamo ultimi in Ue per livello di soddisfazione. A pagare, dopo i cittadini di Roma e del Lazio, i liguri con 212,7 euro per abitante, i toscani con 210,3 euro per abitante, i campani (196,7), i sardi (192,1) e gli umbri (182,2 euro).