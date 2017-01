Gli industriali dicono no al Tfr in busta paga: "Agevola solo il fisco"

14:19 - La risposta degli industriali al Tfr in busta paga è "no" soprattutto oggi dove "nulla che possa nuocere ulteriormente alle imprese è tollerabile". Lo afferma Giorgio Squinzi che spiega "la manovra agevolerebbe solo il fisco". Sull'articolo 18 invece c'è l'endorsement di Confindustria: "Passi avanti apprezzabili, non regaliamo l'ultimo miglio alla paura. Chi dice che noi vogliamo il lavoratore più debole venga nelle fabbriche", ribadisce Squinzi.

Il "dibattito politico" è oggi "acceso su due questioni di vitale importanza per le imprese", dice Giorgio Squinzi per poi parlare della riforma del mercato del lavoro e dell'ipotesi di anticipare il tfr in busta paga. "Dalla soluzione che emergerà sapremo - avverte - se c'è un interesse nuovo della politica per l'impresa o se prevarranno i vecchi e maligni spiriti che si ostinano a dipingerci come ci descriveva la peggior letteratura del secolo scorso".



"Deve esserci un luogo in cui ci si guarda in faccia e si decide, sarebbe auspicabile insieme", dice al Governo il leader degli industriali. E' "urgente lavorare insieme a grandi progetti Paese", servono "grandi idee" e "tanta fiducia": bisogna puntare su "dieci idee, non di più. Dieci grandi progetti" per crescita e fiducia.