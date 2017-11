Giù la produzione industriale a settembre

Che sia una strada in salita lo testimoniano anche le serie storiche dell’Istat: ad oggi l’indice della produzione industriale è ancora di qualche punto inferiore ai livelli del 2010. Senza contare poi che, sebbene tra maggio e agosto l’attività è sempre aumentata (passando dai 95,2 punti di aprile a 98,2), le ultime rilevazioni hanno mostrato una nuova, brusca, frenata.



Tra agosto e settembre, infatti, la produzione industriale italiana è diminuita dell’1,3%, registrando una flessione di otto decimi anche rispetto allo stesso mese di un anno fa (se corretto per effetti di calendario l’indice mostra invece un +2,4%).



A comportare la flessione dell’indice congiunturale sono state le performance che hanno interessato quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie (-6,3% per l’energia, -3% per i beni intermedi e -2 per quelli strumentali). Solo la produzione di beni di consumo ha registrato un lieve incremento: +0,4% (+4,7% quelli durevoli e -0,3% quelli non durevoli).



Débâcle di settembre a parte, il consuntivo da inizio anni risulta comunque positivo. Tra gennaio e settembre la produzione è aumentata del 2,9%, riflettendo i buoni risultati messi a segno da tutte le principali industrie: +3% per i beni di consumo (+5,5% i durevoli e +2,6% i non durevoli), +2,5% per i beni strumentali, +2,2% per i beni intermedi e +4,4% per l’energia.