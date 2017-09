Giovani che non studiano né lavorano, la Sicilia è terza in Europa per i "Neet"

Un triste primato per la Sicilia : è la terza regione europea per il numero di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che non studiano, non lavorano, né sono impegnati nella propria formazione. I cosiddetti Neet sull'isola sono infatti il 41,8% della popolazione giovanile. Peggio fanno solo la Guyana francese (44,7%) e la regione bulgara di Severozapaden (46,5%). Sempre secondo i dati Eurostat, l' Italia ha il 26% di Neet, primato tra i Paesi Ue, dove la media è del 15,2%.

I laureati - I numeri dell'Ocse, invece, mostrano come l'Italia abbia il 18% di laureati, circa il 20% in meno rispetto alla media europea. Circa un terzo dei laureati italiani ha un titolo di studio in ambito umanistico, mentre sono pochi ad averlo conseguito in ambito economico.



Uomini e donne - Gli uomini sono più delle donne in settori come ingegneria, e produzione industriale ed edile (69% e 73%). Le donne, invece, sono più presenti nei campi del giornalismo, nell'informazione, nelle scienze umanistiche, nella sanità e nei servizi sociali. Feudo femminile si conferma il settore educativo, con il 95% di lauree di primo livello e 91% di lauree di secondo livello.