Giornata nera per Twitter: -20%. Snapchat punta a Wall Street

A questo punto in pole position ci sarebbe Saleforce, la società di cloud computing con sede in California, anche se il suo Ceo Marc Benioff, in una intervista a Cnbc, ha parlato di "sfide molto ardue" per il rilancio del sito di microblogging. Quel rilancio che dopo il suo ritorno al timone non e' riuscito al cofondatore Jack Dorsey.



Bisognerà comunque aspettare i prossimi giorni perché le offerte vengano svelate, con i vertici di Twitter che hanno confermato come la decisione verrà presa entro il prossimo 27 ottobre, giorno in cui il sito di microbblogging dovrà illustrare i conti della trimestrale. Conti che rischiano di certificare ancor di più la crisi del popolarissimo social media.



Borsa di New, Snapchat si prepara allo sbarco - Snapchat, scrive il Wall Street Journal, con un'ipo da almeno 28 miliardi di dollari sarebbe pronta a quotarsi. Anche per Snap Inc si starebbe per aprire una nuova era. La società che ha sede in Venice, California, è molto popolare soprattutto tra i giovani per la caratteristica di poter inviare messaggi che si cancellano automaticamente poco dopo l'invio. Se dovesse portare in porto il suo piano sarebbe la più grande azienda a sbarcare a Wall Street dal 2014. Da quando fece il suo ingresso al New York Stock Exchange il titolo del colosso cinese di e-commerce Alibaba. Sanp - sottolinea il Wall Street Journal - sarebbe inoltre la prima di un nutrito gruppo di piccole ma ben valutate società (vedi Uber) a sperimentare le acque di Wall Street. Attualmente il valore di Snap è fissato sui 17,8 miliardi di dollari. Quest'anno le entrate attese sono tra i 250 e i 350 milioni di dollari, e le previsioni parlano di almeno un miliardo di dollari per il 2017. Nel 2015 le entrate erano di appena 60 milioni di dollari.