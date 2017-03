Ginevra, Marchionne: "Panda lascia Pomigliano, faremo una Premium"

"Panda via da Pomigliano nel 2019" - Il numero uno di Fca ha poi annunciato che la Panda lascerà Pomigliano nel 2019-2020. "Lo stabilimento - ha aggiunto - ha la capacità di fare altre auto".



"Oggi non cambiamo nulla - ha continuato -, la fabbrica produce bene, ma la futura Panda non sarà fatta a Pomigliano e neppure in Italia. Con tutto il rispetto, Pomigliano sa fare di meglio". E ha indicato per lo stabilimento campano la possibilità di produrre modelli Premium.



Maserati o Alfa per rimpiazzare la Panda - In particolare, arriverà un modello Alfa Romeo o Maserati, ha poi affermato Marchionne rispondendo ai sindacati che chiedevano rassicurazioni sul futuro del sito. "Abbiamo investito molto nello stabilimento, è evidente che ha delle prospettive", ha aggiunto parlando ancora con i giornalisti a Ginevra. E ha spiegato che tra i modelli previsti dal piano industriale ci sono due suv: il più grande andrà a Mirafiori e il più piccolo a Pomigliano.



"Potrei tornare a bussare alla porta di Gm" - Tornando a parlare degli straschichi dell'operazione Psa-Opel, ha detto: "Non chiudo mai nessuna porta, impossibile chiudere la porta con Gm perché non si è mai aperta. Ho bussato e non ho avuto risposta. Potrei bussare di nuovo o bussare ad altre porte. Se utile per il business lo farei".



E ha aggiunto: "La mia idea sulla fusione con Gm rimane la stessa, anche se ora le sinergie sono un po' cambiate e quindi è meno desiderabile. Abbiamo perso il 20% delle sinergie che potevano esistere con la fusione. Comunque non cambia niente. Le preoccupazioni geopolitiche se sono reali per loro, lo sono anche per noi".