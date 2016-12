Giappone, produzione industriale e consumi ancora in calo ad aprile

Produzione industriale e spese per consumi ancora in calo in Giappone, sebbene a un ritmo inferiore rispetto ai mesi precedenti, mentre stentano a decollare i prezzi al consumo, confermando le difficoltà a uscire dalla spirale deflazionistica che attanaglia il Paese da quasi un ventennio. Nel mese di aprile la produzione è calata del 3,5% e le spese per consumi dello 0,4%. Il tasso di disoccupazione è stabile al 3,2%.