Giappone, inflazione in leggero aumento ma contrazione consumi

L'inflazione in Giappone evidenzia un leggero aumento per il secondo mese consecutivo, ma si accentua la contrazione dei consumi malgrado il tasso di disoccupazione si stabilizzi ai minimi in oltre 20 anni. Nel mese di febbraio l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato un rialzo dello 0,2% dopo un aumento comparabile il mese precedente, e la percentuale dei senza lavoro si è assestata al 2,8%, mai cosi basso dal 1994.