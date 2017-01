Giappone,crollano ordini macchinari

Brusca frenata in Giappone per gli ordini di macchinari del settore privato che a giugno, rispetto al mese precedente, segnano un tonfo del 7,9%, a 835,9 miliardi di yen (circa 6 miliardi di euro). La statistica, rilevata nelle componente "core" (al netto di settori volatili come utility e cantieri navali), è un indicatore importante su spese e investimenti aziendali.