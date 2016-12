Giappone: Boj lascia politica monetaria invariata, attesa su Brexit

La Banca del Giappone lascia la politica monetaria invariata malgrado il recente apprezzamento dello yen, in attesa di ulteriori indicazioni dall'esito del referendum del 23 giugno sulla Brexit in Gran Bretagna, e parla di un'economia in fase di "ripresa moderata". L'istituto centrale, il cui obiettivo di un'inflazione al 2% continua a essere incerto, monitorerà l'impatto dei tassi negativi adottati a fine gennaio per stimolare l'economia.