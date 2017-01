Germania,tribunale:dieselgate, VW deve rimborsare per intero cliente

Primo smacco per Volkswagen in un processo in Germania. Il tribunale di Hildesheim, nella bassa Sassonia, ha condannato la casa automobilistica a rimborsare per intero un cliente che ha acquistato un'auto coinvolta nel dieselgate. Lo ha reso noto l'agenzia Dpa, pubblicando il comunicato dell'ufficio legale "Roger & Ulbrich" che ha seguito la causa. La Bild sottolinea come per "la prima volta in Germania una causa ha successo contro VW".