Germania:ok a piano aiuti per Atene

Bundestag 

Il Bundestag ha approvato ad ampia maggioranza l'avvio dei negoziati con Atene per un terzo pacchetto di aiuti. Hanno votato a favore 439 deputati. Contrari 119. Quaranta gli astenuti. Con il via libera del Parlamento tedesco il governo di Angela Merkel è autorizzato ad avviare le trattative per le misure. Poi il Bundestag dovrà votare di nuovo per approvare l'accordo definitivo.