14:01 - Il governo tedesco ha rivisto sensibilmente al ribasso le stime di crescita del pil per l'anno in corso e per il 2015, portandole rispettivamente a +1,2% dal +1,8% previsto ad aprile, e al +1,3% dal +2% precedente. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia, Sigmar Gabriel, a Berlino.