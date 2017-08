Germania e Francia proporranno una nuova tassa sui giganti del Web

Una nuova tassa sui giganti del Web: è questa la proposta di Francia e Germania, che hanno intenzione di cambiare le normative in modo che i colossi hi-tech paghino "un contributo adeguato" in tutti gli Stati nei quali fanno profitti. Ad annunciare il progetto è stato il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, aggiungendo che i dettagli saranno svelati "al prossimo meeting dei ministri economici, in programma a Tallin a metà settembre".