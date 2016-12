Germania, banca centrale consiglia alzare età pensionabile

La Germania dovrebbe prendere in considerazione un innalzamento dell'età pensionabile dagli attuali 65 anni a 69 entro il 2060, se non vuole trovarsi in difficoltà. Il monito arriva dalla banca centrale tedesca, che rileva come il sistema pensionistico, che ora gode di buona salute, sia destinato ad andare sotto pressione nel momento in cui i baby-boomer lasceranno il lavoro, sostituiti da un numero inferiore di giovani.