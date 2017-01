11:50 - La disoccupazione in Germania a settembre è salita a sorpresa per il secondo mese consecutivo. L'agenzia federale del lavoro segnala +12.000 disoccupati, per un totale di 2,918 milioni unità (al netto della stagionalità). Gli economisti puntavano su un calo di 2.000 unità. Il tasso di disoccupazione è invece rimasto invariato al 6,7%.