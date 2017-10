Gentiloni: "Ripresa c'è, ma le ferite non sono ancora rimarginate"

"Finalmente siamo in fase di ripresa economica ma non dobbiamo enfatizzarla immaginando che le cicatrici aperte dalla crisi siano già rimarginate". A chiarirlo è il premier, Paolo Gentiloni, secondo il quale "c'è bisogno di tempo". E per quanto riguarda le valutazioni sull'Italia, "con il rating di Standard & Poor's non si mangia, ma la reputazione del Paese è influenzata anche da queste dinamiche".