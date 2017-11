Gentiloni: "L'Italia cresce, ora si apra a più investimenti"

L'Italia ha ritrovato la via della ripresa e ora deve "aprire agli investimenti". E' l'auspicio di Paolo Gentiloni dopo gli ultimi dati sul Pil in miglioramento. "Finalmente il Paese cresce - ha detto il premier -: deve essere sempre più aperto alla collaborazione e agli investimenti delle imprese globali a cui abbiamo sempre detto che qui possono contare su amicizia e stabilità. I governi cambiano, ma non le nostre scelte fondamentali".