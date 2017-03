Gentiloni: "Economia e lavoro in ripresa, ma serve spinta dell'Ue"

"L'Italia è in una fase di crescita e ripresa anche in termini di lavoro, ma sappiamo anche che questa crescita e la nuova capacità di occupazione sono limitate e hanno bisogno di essere accompagnate". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, in conferenza stampa con il suo omologo maltese, Joseph Muscat. "Pensiamo a un'Europa che sia capace di spingere questa crescita e la capacità di produrre nuovi posti di lavoro", ha aggiunto.