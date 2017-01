Generali, lascia l'a.d. Greco

Mario Greco, group ceo di Generali, ha informato il presidente della società della sua "indisponibilità a un altro mandato come amministratore delegato". Lo rende noto Generali stessa. Proprio le ipotesi dell'uscita dell'a.d. avevano portato, poco prima della chiusura di Piazza Affari, al crollo del titolo del gruppo: -3,1%. La trattativa tra gli azionisti e Greco per il rinnovo del mandato, che scade in primavera, era in corso da alcune settimane.