Gb, fallisce colosso costruzioni: migliaia di posti lavoro a rischio

Il comico Simon Brodkin consegna un finto P45 (modulo per gli impiegati) al Primo Ministro della Gran Bretagna Theresa May mentre tiene il suo discorso l'ultimo giorno della conferenza annuale del Conservative Party a Manchester Central Convention Center a Manchester, Inghilterra nord-occidentale, il 4 ottobre 2017.

Fallisce nel Regno Unito il colosso delle costruzioni Carillion e migliaia di posti di lavoro sono ora a rischio. La multinazionale britannica sta per entrare nella fase finale della liquidazione giudiziaria dopo che sono falliti i colloqui "in extremis" per salvare la società. Gravi anche le ripercussioni politiche sul governo May, visto che Carillion è coinvolto in una serie di importanti progetti pubblici, tra cui l'Alta Velocità.