Gas, Snam: esplosione Austria, flussi metano ripresi martedì sera

I flussi di gas dal gasdotto Trans Austria Gasleitung, attraverso le linee che transitano da Tarvisio (Udine), sono ripresi martedì sera alle 21. Lo conferma un portavoce di Snam a seguito dell'esplosione dell'impianto di distribuzione di Baumgarten an der March (Austria) che aveva bloccato la distribuzione di metano in Italia. Snam aveva già annunciato la ripresa dei flussi entro la mezzanotte.

"Se il blocco all'approvvigionamento di gas dalla Russia fosse continuato, il sistema italiano avrebbe retto a lungo". Lo ha garantito Marco Alverà, a.d. di Snam, sottolineando che "il Mise si è mosso molto bene, facendo scattare tempestivamente il piano d'emergenza nazionale". "Questo incidente dimostra la resilienza del sistema italiano", ha affermato. La sicurezza è "garantita dagli stoccaggi messi a disposizione da Snam".



Il nostro Paese, ha aggiunto Alverà, "ha una situazione invidiabile" per le riserve di stoccaggio di gas con un rapporto stoccaggio-domanda "tra i piu' alti al mondo". Alverà ha condiviso la posizione del ministro dello Sviluppo Carlo Calenda sul Tap, il progetto del gasdotto transadriatico tra l'Italia e i giacimenti di gas del Mar Caspio: "Più fonti ci sono e meglio è per i cittadini. La concorrenza, come è evidente, fa abbassare i prezzi in bolletta e garantisce maggiore sicurezza complessiva".