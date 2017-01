Garanzie crediti,Mef:no oneri Stato

L'accordo trovato con la Ue per la gestione delle sofferenze bancarie non peserà sul bilancio dello Stato. Lo rendo noto il ministero dell'Economia. La concessione di garanzie per operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza delle banche "non genererà oneri. Al contrario, le commissioni saranno superiori ai costi", fa sapere il Mef, sottolineando saranno rilasciate solo per titoli con alto rating.