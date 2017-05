G7, Padoan: "Sulla web tax sì a soluzioni più efficaci condivise"

Rapporto economia digitale pronto in pochi mesi - Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, al termine del G7 Finanze, ha ricordato anche che l'Ocse "è già stato incaricato di redigere rapporto sulle implicazioni dell'economia digitale che sarà pronto tra pochi mesi" e sarà "uno dei primi elementi che potranno tradursi in misure di policy".



Padoan: "Faremo anche noi le nostre proposte" - Sulla web tax "tutte le proposte saranno benvenute, le esamineremo, faremo delle proposte anche noi", ha affermato il ministro Padoan. "Come ho già detto siamo assolutamente aperti, siamo in un terreno nuovo che va affrontato come anche i Paesi del G7 hanno concordato", ha aggiunto.