G7 finanze riunito in Giappone: Brexit sarebbe shock mondiale

La Brexit sarebbe uno "shock" per l'economia mondiale: è quanto affermano nel documento finale i ministri delle Finanze del G7 riuniti in Giappone. "Le incertezze globali sono cresciute, mentre i conflitti geopolitici, terrorismo, flussi migratori e lo shock di una possibile uscita della Gran Bretagna dalla Ue complicano il contesto economico globale", affermano i ministri dopo due giorni di incontri ad Akiu in Giappone.