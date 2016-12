G20, Visco: "Italia fuori da recessione" Padoan: "Cresciamo più del previsto"

"La stima di un effetto complessivo" del Qe "dell'1% nei due anni sull'economia reale e in misura analoga sui prezzi regge ancora", ha aggiunto Visco sottolineando che per l'economia italiana, anche alla luce della crisi cinese, "non è cambiato quasi niente". "La politica monetaria è molto accomodante - ha sottolineato - e ha avuto due effetti fondamentali" sul cambio e sui tassi a lungo termine, che "si sono rialzati" con la crisi greca "ma poi si sono riassestati".



Padoan: "Ragionevole aspettarsi Pil 2015 oltre +0,7%" - Anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, al termine del G20, parla di segnali positivi. Nel 2015, visto che l'Istat dà già ora come acquisita una crescita del Pil a +0,7% "possiamo ragionevolmente aspettarci qualcosa di più. Siamo al terzo trimestre e, a meno di una "crescita zero nel quarto, dovrebbe essere un pochino di più di quanto previsto nel Def", ha detto.



"Legge di Stabilità, più crescita aiuta" - Una crescita maggiore di quanto fin qui previsto "aiuta" il governo alle prese con la composizione della legge di Stabilità per il prossimo anno, ha poi sottolineato Padoan. Le coperture, ha spiegato, arriveranno "come avvenuto in passato da tagli di spesa, dai margini che possono derivare da una crescita più elevata, da eventuali risparmi in conto interessi e dai margini di indebitamento, sempre in coerenza con gli impegni europei".



"Ancora al lavoro su misure specifiche per taglio tasse" - Il ministro ha poi aggiunto che "stiamo ancora ragionando sulle misure specifiche per il piano del taglio delle tasse" annunciato dal governo e dal premier Matteo Renzi. Ai cronisti che chiedevano se ci sarà già nel 2016 un nuovo intervento sul costo del lavoro Padoan ha spiegato che "è ancora presto per valutare se una particolare misura sarà estesa o rimpiazzata". L'esecutivo sta "ancora cercando di capire l'impatto" di quelle già introdotte, taglio Irap e sgravi per le assunzioni.