G20: timori per Brexit e migranti

L'ipotesi che si avveri l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue e la crisi dei rifugiati nel Mediterraneo sono considerati dai grandi del G20 a Shanghai fra i rischi maggiori per l'economia globale. E' quanto si legge nel comunicato del summit. I timori per la Brexit si sono fatti più consistenti negli ultimi giorni dopo che il governo Cameron ha fissato al 23 giugno la data per il referendum.