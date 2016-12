G20, Fmi: "La crescita globale resta debole, ci sono rischi al ribasso"

Le prospettive per la crescita globale restano "deboli" e persistono i rischi al ribasso. E' quanto riferisce l'Fmi in un documento preparato in vista del G20 di Hangzhou. Fra i pericoli paventati ci sono anche il ritorno di una volatilità finanziaria innescata da tensioni geopolitiche e rischi associati alle trattative del post-Brexit. Preoccupano anche le turbolenze in Cina, impegnata nella transizione verso una crescita sostenibile.

"Ancora debolezze" - I mercati finanziari - si legge nel dossier - hanno recuperato dai minimi toccati dopo la Brexit, ma restano debolezze nel settore. I titoli azionari delle banche restano sotto pressione, con particolare tensioni sugli istituti italiani. I crediti deteriorati, i non performing loans, nell'area euro sono l'8% del Pil alla metà del 2015. La risoluzione dei crediti deteriorati in Europa deve essere accelerata, è il suggerimento degli esperti.



"Evitare trappola crescita bassa" - "Dobbiamo evitare la trappola della crescita bassa". Per farlo "servono azioni forti", quali il sostegno alla domanda, le riforme strutturali, il rilancio degli scambi commerciali e politiche che assicurino che la crescita sia condivisa., spiega il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde. "Una crescita debole che interagisce con un aumento delle disuguaglianze sta alimentando un clima politico in cui le riforme sono in stallo e i paesi guardano al loro interno".