G20: "Brexit ha aggiunto incertezza ma noi ben posizionati per reagire, auspicio Gb partner stretto Ue"

Tra gli altri fattori di instabilità, la forte fluttuazione delle materie prime e la bassa inflazione di alcuni Paesi, elementi che il G20 afferma lascino l'economia mondiale "più debole di quanto sarebbe auspicabile", in cui "i benefici della crescita devono essere suddivisi meglio" tra i diversi governi. Quindi, i leader economici si impegnano a usare "tutti gli strumenti di politica monetaria, fiscale e strutturale, in modo individuale o congiunto, per arrivare alla meta di una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva".



La dichiarazione finale avverte poi che "la politica monetaria in solitaria non può condurre a una crescita equilibrata", mentre movimenti volatili e disordinati nei tassi di cambio possono avere "conseguenze avverse per la stabilità economica e finanziaria". La crescita globale c'è ma "resta più debole di quanto desiderabile", si sottolinea.



"Siamo determinati a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e in qualsiasi luogo esso avvenga", si legge ancora nel documento. Il testo non cita espressamente il recente fallito colpo di stato in Turchia, risalente al 15 luglio, nonostante la delegazione di Ankara volesse un'esplicita dichiarazione di condanna.