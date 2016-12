Fusione Bpm-Banco,Moody's "approva"

La fusione fra Bpm e Banco Popolare è "positiva per le due banche e per il sistema bancario italiano". Lo afferma l'agenzia Moody's, sottolineando che le due banche insieme saranno in grado di "navigare in un contesto competitivo. Nel lungo termine, la fusione dovrebbe portare a risparmi nei costi e a una maggiore diversificazione dei ricavi". "Restano dei rischi" tra i quali le trattative con i sindacati e la scelta del management.