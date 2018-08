Francia, telefono fisso addio: Orange pronta a smantellare la rete

Ore contate per il telefono fisso in Francia. Lo storico operatore telefonico Orange, ex France Telecom, ha annunciato infatti il graduale smantellamento della rete fissa senza connessione Internet. E' la fine di un'epoca, che fa seguito alla totale eliminazione delle cabine telefoniche sul territorio. Dal 15 novembre Orange non consentirà più ai nuovi clienti l'installazione di una linea telefonica collegata a una tradizionale presa a muro.