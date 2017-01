Francia a Ue: altri tagli a deficit

17:30 - Dopo le critiche espresse da Bruxelles in una lettera inviata a Parigi, la Francia ha promesso "ulteriori misure" per ridurre il deficit di altri 3,6 miliardi di euro rispetto al previsto. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze francesi Michel Sapin. Intanto il primo ministro britannico David Cameron ha ribadito che la Gran Bretagna non pagherà i due miliardi di euro richiesti dall'Ue entro il primo dicembre per il ricalcolo del Pil.