Fp Cgil attacca: Def fumoso su contratti P.a., Padoan chiarisca

"Un passaggio fumoso che non ci rassicura affatto. Se martedì, al nostro allarme sulle risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, il ministro dell'Economia aveva fornito rassicurazioni sul rispetto degli impegni assunti, oggi non fa lo stesso il Def". Così attacca il sindacato Fp Cgil. Nel documento "ci sono scritte cose vaghe" rispetto alle "certezze" dell'accordo del 30 novembre, che "Padoan non ha il potere unilaterale di cambiare".