Fox propone Sky News a Disney per avere l'ok dell'Antitrust inglese

Rupert Murdoch è quindi pronto a cedere Sky News alla Disney, nell'ambito delle trattative già in corso con il colosso americano, o in alternativa a creare una barriera fra la sua famiglia e il canale "all news" per fugare i timori di eccessiva influenza sui media britannici legati all'operazione Fox-Sky.



Queste due possibili alternative vengono messe sul tavolo per garantire "la salvaguardia dell'indipendenza editoriale di Sky News". La stessa authority sta esaminando, per conto del ministro della Cultura, Matt Hancock, l'accordo da 11,7 miliardi di sterline già annunciato a livello preliminare per il takevoer da parte di Fox del restante 61% di Sky. Accordo su cui sarà Hancock a dover dare o meno alla fine luce verde, una volta valutato l'impatto che esso potrà avere in termini di concentrazione di potere e di controllo complessivo della famiglia Murdoch sul mercato britannico dei media.