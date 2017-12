Milano, assegnati i premi Key Award e Radio Key Award

Si è svolto presso l'auditorium Iulm di Milano il Galà dei Winner della 49esima edizione dei Key Award e della quarta edizione di Radio Key Award. La manifestazione organizzata da Media Key è dedicata alla comunicazione pubblicitaria veicolata attraverso gli spot nei format tradizionali e non. Oltre alle categorie merceologiche, spazio anche ai Branded Content & Entertainment Tv e Radio riguardanti i progetti di comunicazione che uniscono comunicazione commerciale e intrattenimento con lo scopo di coinvolgere gli utenti in una comunicazione a 360° in termini di comportamento e lifestyle. Più di 200 campagne pubblicitarie iscritte in 27 categorie. A scegliere i vincitori 46 giurati. A premiarli diverse figure professionali legate al mondo della comunicazione tra cui il professor Saverio Monno, sociologo e titolare della cattedra in sociologia della cultura all’Università IULM, Domenico Catagnano, caporedattore di Tgcom24.it e Sonata el Souri psicologa, giurata e rappresentante di Media Key nei paesi baltici