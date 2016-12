21 di 21 Afp

Legge stabilità: le novità prima del voto

<strong>PIOGGIA DI MICROMISURE, DALLE TERME AL GRAN PREMIO DI MONZA</strong>: arrivano anche numerosi stanziamenti di qualche milione per i settori piu' disparati. Si va dai 18 milioni per la cig in deroga per il settore della pesca ai 9 per le cure termali. Ma ci sono anche risorse per il gran premio di Monza, 2 milioni per la Biblioteca dei ciechi, sempre di Monza, il finanziamento alle olimpiadi dei diversamente abili cosi' come fondi per il recupero dei percorsi ferroviari dismessi da destinare itinerari con la bici. Quasi 5 milioni vanno agli italiani nel mondo e arriva anche la consueta proroga dei collaboratori scolastici ex Lsu di Palermo. Attenzione anche ai parchi nazionali, con 2 milioni l'anno in piu' dal 2016 che andranno, tra gli altri a quello dello Stelvio, al Parco Nazionale d'Abruzzo e del Gran Paradiso.