Forum PA 2016, Finsa: "Ecco le 5 regole per una Pubblica Amministrazione digitalmente virtuosa"

Finsa - società che fornisce ad imprese pubbliche e private servizi di consulenza - ha partecipato al "Forum PA 2016", focalizzato sul tema dell' evoluzione digitale delle Amministrazioni Pubbliche e servizi alla cittadinanza. " 5 regole UX per i servizi digitali delle PA ": questo è il titolo dell'intervento di Michele Giannasi , Partner & Head of UX di Finsa, che ha raccontato la vision dell'azienda per una PA " digitalmente virtuosa " e sempre più attenta ai bisogni dei propri utenti.

Quando si parla di " User Experience " (o UX) in ambito di pubblica amministrazione si fa spesso riferimento all’ usabilità e accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobile . Finsa vuole però affrontare tale tema in una visione olistica, indagando tutti i fattori che influenzano l’esperienza che i diversi utenti della PA vivono mentre utilizzano tali servizi digitali. Le innovative idee di Finsa sono state dunque sintetizzate nelle "5 regole UX per i servizi digitali delle PA".

Le 5 regole o temi UX per i servizi digitali della PA - Come spiegato da Michele Giannasi, la prima regola ha a che fare con un "un cambiamento culturale: bisogna pensare l'utente della PA come cliente e prendersene cura esattamente come fanno le aziende private, che per competere sul mercato non hanno che un'unica carta da giocare: la qualità del servizio". La seconda regola è "semplificare i processi. Si deve progettare il servizio prima ancora delle interfacce. E' necessario considerare l'intera "journey" dell’utente: prima, durante e dopo l’esperienza d'uso". La terza regola si può così sintetizzare: creare "infrastrutture tecnologiche e integrare i database". Senza infatti "un'adeguata infrastruttura dati non c’è UX che tenga. Si dovrà ridurre drasticamente il data entry durante l'utilizzo dei servizi online, senza scaricare sull'utente l'onere di dover reintrodurre dati che la PA ha già in pancia".