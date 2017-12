Forte calo per le vendite al dettaglio a ottobre

Entrambi gli indici sono il risultato delle flessioni che hanno interessato sia le vendite di prodotti alimentari che quelle di prodotti non alimentari. Rispetto a settembre le vendite alimentari sono diminuite dello 0,9% in valore e dell’1,5% in volume, mentre quelle non alimentari hanno registrato un -1% ed un -0,8%.



Più lieve il calo registrato nell’arco del trimestre agosto-ottobre rispetto al trimestre precedente: -0,1% in valore e -0,2% in volumi. In questo caso il valore delle vendite al dettaglio è stato bilanciato negativamente da quelle di prodotti non alimentari, per le quali l’Istat ha rilevato un -0,2% a fronte del +0,1% che ha interessato quelle alimentari. Per quanto riguarda invece i volumi, l’Istituto nazionale di statistica segnala un calo dello 0,% per le vendite di beni alimentari e un -0,2% per quelle di beni non alimentari.



Anche rispetto ad un anno fa le vendite sono diminuite drasticamente. Tra ottobre 2016 e ottobre 2017 si registra infatti un -2,1% in valore ed un -2,9% in volume, riflesso in entrambi i casi delle tendenze al ribasso di entrambe le tipologie di prodotti: in valore le vendite di alimenti sono diminuite dell’1,7% e quelle di beni non alimentari del 2,4%, mentre in volumi si registra rispettivamente un -3,8% ed un -2,4%.



Di conseguenza, il valore delle vendite effettuate tra gennaio e ottobre è aumentato solo limitatamente, riportando un +0,1% per il valore (+0,7% i beni alimentari e -0,2% quelli non alimentari) e un -0,7% per il volume (-1,1% per quelle alimentari e -0,2% per quelle non alimentari).