Forbes: Gates resta il più ricco del mondo, sul podio anche Ortega e Buffett

Gates resta dunque ben saldo in testa alla classifica nonostante abbia perso 4,2 miliardi di dollari. Il patrimonio di Ortega è di 67 miliardi, quello dell' "oracolo di Omaha" Buffett di 60,8 miliardi. Il messicano Carlos Slim "precipita" dal secondo al quarto posto dopo aver visto crollare il suo patrimonio di 27,1 miliardi, fino a 50 miliardi, per la caduta a picco delle azioni di America Movil, la società di telefonia mobile da lui fondata.



Tra tutti i miliardari, Mark Zuckerberg è stato quello che ha vissuto l'anno migliore: il fondatore di Facebook ha infatti visto il suo patrimonio crescere di 11,2 miliardi di dollari, passando dalla sedicesima alla sesta posizione in classifica con 44,6 miliardi; Zuckerberg e il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, quinto con 45,2 miliardi, entrano per la prima volta tra i primi dieci paperoni al mondo. Altra novità è l'ingresso tra i primi venti in classifica del cinese Wang Jianlin, che negli Stati Uniti ha acquistato i cinema Amc e che sogna di "spostare" Hollywood in Cina.



Tra le donne, la più ricca è Liliane Bettencourt, 93 anni, principale azionista di L'Oréal, con 36,1 miliardi di dollari. Al trentesimo posto c'è la prima italiana, Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, con 22,1 miliardi di dollari; al 37esimo c'è Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, con 18,7 miliardi di dollari.



Gli altri italiani nelle prime 400 posizioni in classifica sono l'imprenditore Stefano Pessina al 62esimo posto, con 13,4 miliardi; Massimiliana Landini Aleotti, leader del gruppo Menarini, con 10,1 miliardi al 101esimo posto; Silvio Berlusconi con 6,2 miliardi alla posizione 188, Giorgio Armani con 6,1 miliardi al 196esimo posto; poi Augusto e Giorgio Perfetti, con 5,7 miliardi, al 219esimo posto.



Gli Stati Uniti hanno 540 miliardari, seguiti dalla Cina continentale con 251 (Hong Kong ne ha poi 69), dalla Germania con 120 e dalla Russia con 77; i miliardari italiani sono 43; in tutto, ci sono 1.810 miliardari nel mondo - 16 in meno dello scorso anno - tra cui 190 donne.