Fonti Ue: "No a Grexit temporanea"

Non raccoglie consensi la proposta di una "Grexit di 5 anni per ristrutturare il debito" che, secondo la stampa tedesca, avrebbe lanciato il ministro delle Finanze di Berlino Schaeuble. "L'ipotesi non può essere presa sul serio perché è legalmente infattibile, senza senso economico e non in linea con la realtà politica", affermano fonti diplomatiche dell'Ue vicine ai negoziati.